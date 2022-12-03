Россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС

Так как большинство украинских учителей отказались сотрудничать с захватчиками, россияне завозят своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

"На этот раз в Мелитополь отвезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах", - говорится в сообщении.

Также в Центре информируют, что параллельно интервенты проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили на "учебу" и не записали в российские ячейки пропаганды. Оккупанты угрожают им лишением родительских прав, чтобы заставить отдать ребенка.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированной территории покинуть регион до момента его освобождения украинскими военными.