Окупанти в Криму змушують вчителів "скидатися" на російську армію, - ЦНС

Російські окупанти у Криму імітують добровільне "волонтерство" на користь армії РФ і змушують місцевих мешканців збирати гроші на неї.

Як пише Центр національного спротиву, росіяни імітують "добровольчу підтримку" своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Так, у Криму вони змушують учителів місцевих шкіл “добровільно” відмовитися від частини своєї зарплати для підтримки російської армії, написавши на ім’я директора школи відповідну заяву.

"Зауважимо, у РФ немає розвинутого волонтерського руху, і ця війна не є "народною", як її малює пропаганда ворога. Тож, ворог вдається до примусу, аби залатати "діри" в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення", - зазначає ЦНС.

Центр звертає увагу кримчан і жителів інших тимчасово окупованих територій України, що ворог навіть у законодавчому порядку не може змусити вас перераховувати вашу зарплату. При цьому ваша відмова не може бути підставою для звільнення.

"Тож, ми закликаємо ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів", - підкреслює ЦНС.