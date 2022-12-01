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Окупанти в Криму змушують вчителів "скидатися" на російську армію, - ЦНС

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 15:48
Окупанти в Криму змушують вчителів "скидатися" на російську армію, - ЦНС Фото: окупанти в Криму змушують місцевих учителів збирати гроші на російську армію (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти у Криму імітують добровільне "волонтерство" на користь армії РФ і змушують місцевих мешканців збирати гроші на неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише Центр національного спротиву, росіяни імітують "добровольчу підтримку" своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Так, у Криму вони змушують учителів місцевих шкіл “добровільно” відмовитися від частини своєї зарплати для підтримки російської армії, написавши на ім’я директора школи відповідну заяву.

"Зауважимо, у РФ немає розвинутого волонтерського руху, і ця війна не є "народною", як її малює пропаганда ворога. Тож, ворог вдається до примусу, аби залатати "діри" в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення", - зазначає ЦНС.

Центр звертає увагу кримчан і жителів інших тимчасово окупованих територій України, що ворог навіть у законодавчому порядку не може змусити вас перераховувати вашу зарплату. При цьому ваша відмова не може бути підставою для звільнення.

"Тож, ми закликаємо ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів", - підкреслює ЦНС.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія примусила місцевий бізнес на тимчасово окупованих територіях України сплачувати податки до Федеральної податкової служби Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія з 2023 року планує запровадити так званий "візовий режим" між окупованими та підконтрольними українській владі територіями України.

Крім того, у тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

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