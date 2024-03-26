Росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область, - ЦНС

На тимчасово окуповані території Херсонської області росіяни завезли чергову партію пропагандистських книг з Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.

Традиційно більшість ввезених книг мають псевдоісторичний характер, оскільки Кремль розраховує саме на фейкове тлумачення історії у своїй пропаганді, йдеться у повідомленні. Ці книги були доставлені до бібліотек Скадовська, Генічеська та Чаплинки. Натомість українські книги ворог або спалює, або викидає. Центр національного спротиву підкреслює, що кожна особа, дотична до політики русифікації та знищення української культурної спадщини, буде нести відповідальність.