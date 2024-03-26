ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область, - ЦНС

Вівторок 26 березня 2024 04:28
UA EN RU
Росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область, - ЦНС Фото: росіяни завезли нову партію книг у Херсонську область (РБК-Україна, використані фото - Кавун City)
Автор: Ксенія Вертебна

На тимчасово окуповані території Херсонської області росіяни завезли чергову партію пропагандистських книг з Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.

Традиційно більшість ввезених книг мають псевдоісторичний характер, оскільки Кремль розраховує саме на фейкове тлумачення історії у своїй пропаганді, йдеться у повідомленні. Ці книги були доставлені до бібліотек Скадовська, Генічеська та Чаплинки.

Натомість українські книги ворог або спалює, або викидає. Центр національного спротиву підкреслює, що кожна особа, дотична до політики русифікації та знищення української культурної спадщини, буде нести відповідальність.

Нагадаємо, Росія готує працівників окупаційних адміністрацій за спецпрограмою. Зокрема окупанти запустили так звану програму та вже направлять на перший "курс навчання" 50 осіб.Такі дії спровоковані тим, що РФ так і не змогла знайти достатню кількість "радників".

Крім того, росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях. Кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів та, переїжджаючи родинами, змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні Війна Росії проти України Пропагандист Росіяни
NEWS
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення