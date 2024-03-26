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Россияне завезли новую партию книг в Херсонскую область, - ЦНС

Вторник 26 марта 2024 04:28
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Россияне завезли новую партию книг в Херсонскую область, - ЦНС Фото: россияне завезли новую партию книг в Херсонскую область (РБК-Украина, использованные фото - Арбуз City)
Автор: Ксения Вертебная

На временно оккупированные территории Херсонской области россияне отвезли очередную партию пропагандистских книг из Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра Национального Сопротивления.

Традиционно большинство ввезенных книг носят псевдоисторический характер, поскольку Кремль рассчитывает именно на фейковое толкование истории в своей пропаганде, говорится в сообщении. Эти книги были доставлены в библиотеки Скадовская, Геническая и Чаплинка.

Вместо этого украинские книги враг либо сжигает, либо выбрасывает. Центр национального сопротивления подчеркивает, что каждый человек, причастный к политике русификации и уничтожению украинского культурного наследия, будет нести ответственность.

Напомним, Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме . В частности, оккупанты запустили так называемую программу и уже направят на первый "курс обучения" 50 человек. Такие действия спровоцированы тем, что РФ так и не смогла найти достаточное количество "советников".

Кроме того, россияне предлагают "ветеранам СВО" должности госслужащих на оккупированных территориях . Каждый оккупант по окончании контракта может остаться на оккупированных территориях Украины и получить должность в оккупационных структурах оккупантов.

Таким образом, в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров и, переезжая семьями, меняют демографический состав захваченных регионов.

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