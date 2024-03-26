Россияне завезли новую партию книг в Херсонскую область, - ЦНС

На временно оккупированные территории Херсонской области россияне отвезли очередную партию пропагандистских книг из Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра Национального Сопротивления.

Традиционно большинство ввезенных книг носят псевдоисторический характер, поскольку Кремль рассчитывает именно на фейковое толкование истории в своей пропаганде, говорится в сообщении. Эти книги были доставлены в библиотеки Скадовская, Геническая и Чаплинка. Вместо этого украинские книги враг либо сжигает, либо выбрасывает. Центр национального сопротивления подчеркивает, что каждый человек, причастный к политике русификации и уничтожению украинского культурного наследия, будет нести ответственность.