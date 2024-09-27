Росіяни завдали авіаудару по Харкову: бомба влучила у приватний будинок

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що обстріли Харкова керованими авіабомбами останнім часом є регулярними.

Росіяни тероризують мирне населення міста - вони постійно ціляться по цивільних об'єктах.

Зокрема, внаслідок вчорашнього удару по Харкову було пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали четверо людей, дві жінки мали численні порізи склом.

При цьому 24 вересня авіабомби окупантів атакували одразу дві багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах. Постраждали близько 30 людей, були загиблі.

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