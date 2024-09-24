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Поверхи "склалися". Що відомо про наслідки удару КАБами по висотках у Харкові

Вівторок 24 вересня 2024 16:42
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Поверхи "склалися". Що відомо про наслідки удару КАБами по висотках у Харкові Фото: наслідки удару КАБом по місту Харків 24 вересня t.me/synegubov)
Автор: Наталія Кава

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по місту Харків у вівторок, 24 вересня. Прильоти зафіксовані у декількох районах міста.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про наслідки удару по Харкову.

Зміст

Чим била Росія

Близько 15:26 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що Росія завдає ударів КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Через декілька хвилин він уточнив, що удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах міста.

У Київському та Салтівському районах було зафіксовано попадання КАБів по житлових багатоповерхівках.

О 16:15 Терехов уточнив, що у Київському районі у житловому будинку поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Терехов уточнив, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом

"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав він.

Синєгубов уточнив, що у Харкові влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території.

За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова 8 ФАБ-250.

Скільки жертв та поранених

За даними Терехова, станом на 16:30 відомо що у Київському районі вже 13 постраждалих, серед них один загиблий.

Однак глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідом у своєму Telegram, що у Харкові внаслідок обіднього удару РФ - троє загиблих. Ще щонайменше 15 отримали поранення.

Станом на 16:50, за даними Синєгубова, відомо вже про 22 постраждалих.

Як уточнив Терехов, у найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.

"Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами", - повідомив він.

Наслідки удару

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші фото з наслідками прильотів по Харкову.

"Кожен такий випадок - це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні - покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це", - підписав він фото.

Фото: наслідки удару КАБом по місту Харків 24 вересня (t.me/dmytro_lubinetzs)
З'явились ще фото наслідків удару по Харкову. На знімках видно, що один з під'їздів будинку майже повністю зруйнований. Раніше повідомлялось, що під завалами можуть перебувати люди.
Фото: наслідки удару КАБом по місту Харків 24 вересня (t.me/suspilne_kharkiv)
На удар по місту відреагував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він уточнив, що усі служби наразі працюють на місці атаки, тривають рятувальні роботи. За його даними, у житловому будинку руйновані поверхи з 3 по 8.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар по Харкову. Він уточнив, що ціллю росіян стали - житловий будинок, хлібозавод та стадіон.

"Росія - терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - написав він.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані мера Харкова Ігора Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та дані зі ЗМІ.

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