Росіяни вдарили КАБами по Харкову: "приліт" в приватний будинок

Російські окупанти сьогодні, 26 вересня, увечері атакують Харків. Вони наносять по місту авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram .

За словами Терехова, у місті пролунав вибух. Також він попередив, що можливі повторні пуски керованих авіабомб.

У свою чергу Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

Оновлено 16:59

Міський голова Харкова уточнив, що авіабомба потрапила по приватному житловому будинку. Інформації про постраждалих станом на зараз немає.

Оновлено 17:37

За словами Терехова, вже відомо про постраждалих в результаті атаки. У двох жінок численні порізи склом, а у чоловіка гостра реакція на стрес.

При цьому Синєгубов уточнив, що гостра реакція на стрес була ще в одного мешканця. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Горить дах будинку.