Россияне нанесли авиаудар по Харькову: бомба попала в частный дом

Российские оккупанты сегодня, 27 сентября, вечером в очередной раз атакуют Харьков. В городе прозвучал взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По словам Терехова, взрыв в Харькове связан с тем, что город находится под ударом вражеской авиации.
Мэр допустил, что оккупанты могут совершить повторные пуски управляемых авиабомб.
В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района пройти в укрытия.
Обновлено 17:14
Синегубов рассказал, что в Киевском районе управляемая авиабомба попала в частный дом. О пострадавших информации на данный момент нет.
Стоит заметить, что обстрелы Харькова управляемыми авиабомбами последнее время являются регулярными.
Россияне терроризируют мирное население города - они постоянно целятся по гражданским объектам.
В частности, в результате вчерашнего удара по Харькову были повреждены частные жилые дома. Пострадали четверо человек, у двух женщин были многочисленные порезы стеклом.
При этом 24 сентября авиабомбы оккупантов атаковали сразу две многоэтажки в Киевском и Салтовском районах. Пострадали около 30 человек, были погибшие.
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