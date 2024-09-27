Россияне нанесли авиаудар по Харькову: бомба попала в частный дом

По словам Терехова, взрыв в Харькове связан с тем, что город находится под ударом вражеской авиации.

Мэр допустил, что оккупанты могут совершить повторные пуски управляемых авиабомб.

В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района пройти в укрытия.

Обновлено 17:14

Синегубов рассказал, что в Киевском районе управляемая авиабомба попала в частный дом. О пострадавших информации на данный момент нет.