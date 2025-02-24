Росіяни завдали удару по житловому кварталу Херсона: знищено будівлі, є жертви

Вночі російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок чого загинув 72-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram Херcонської ОВА Олександра Прокудіна.
Російські війська завдали удару по одному з житлових кварталів Херсона, в результаті чого загинув місцевий житель. Окупанти обстріляли Дніпровський район міста, де внаслідок попадання снаряда в приватний будинок смертельні травми отримав 72-річний чоловік.
Рятувальники оперативно деблокували тіло загиблого з-під завалів. Вони також ліквідували пожежі, що спалахнули за двома адресами - в житловому будинку, гаражі, автомобілі та господарській споруді. Всі пожежі були оперативно загашені.
Ще один херсонець постраждав від артилерійського обстрілу. 50-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою доставили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
Окрім того, під ворожим вогнем опинилося село Комишани, де загорівся житловий будинок. Рятувальники, незважаючи на ризик повторних атак, змогли вчасно ліквідувати вогонь.
Рано вранці 24 лютого 2025 року російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою по Харкову, вражаючи цивільне підприємство. Вибух прогримів близько четвертої години ранку на околиці міста, в Київському районі, пошкодивши об’єкт.
На Київщині уламки ворожого безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок під час нічної атаки. Рятувальники оперативно ліквідували займання.