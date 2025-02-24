Росіяни вдарили по Харкову КАБом: що відомо

Зранку, 24 лютого 2025 року, російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. Під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство", - йдеться у повідомленні. Він уточнив, що постраждалих на щастя нема. Водночас інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.