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Росіяни вдарили по Харкову КАБом: що відомо

Понеділок 24 лютого 2025 06:15
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Росіяни вдарили по Харкову КАБом: що відомо Фото: інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 24 лютого 2025 року, російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. Під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що постраждалих на щастя нема. Водночас інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.

Російські атаки по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі, напередодні третьої повномасштабної війни Росії проти України, росіяни запустили рекордну кількість дронів і завдали удару балістикою. Зокрема, постраждали Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеська область, а також інші регіони.

Детальніше про те, де фіксувалися ворожі атаки, удари, пошкодження і руйнування - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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