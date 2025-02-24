Россияне нанесли удар по жилому кварталу Херсона: уничтожены здания, есть жертвы

Российские войска нанесли удар по одному из жилых кварталов Херсона, в результате чего погиб местный житель. Оккупанты обстреляли Днепровский район города, где в результате попадания снаряда в частный дом смертельные травмы получил 72-летний мужчина.

Спасатели оперативно деблокировали тело погибшего из-под завалов. Они также ликвидировали пожары, вспыхнувшие по двум адресам - в жилом доме, гараже, автомобиле и хозяйственной постройке. Все пожары были оперативно потушены.

Еще один херсонец пострадал от артиллерийского обстрела. 50-летнего мужчину с минно-взрывной травмой доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, под вражеским огнем оказалось село Камышаны, где загорелся жилой дом. Спасатели, несмотря на риск повторных атак, смогли вовремя ликвидировать огонь.