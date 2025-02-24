Росіяни завдали удару по житловому кварталу Херсона: знищено будівлі, є жертви

Вночі російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок чого загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram Херcонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські війська завдали удару по одному з житлових кварталів Херсона, в результаті чого загинув місцевий житель. Окупанти обстріляли Дніпровський район міста, де внаслідок попадання снаряда в приватний будинок смертельні травми отримав 72-річний чоловік.

Рятувальники оперативно деблокували тіло загиблого з-під завалів. Вони також ліквідували пожежі, що спалахнули за двома адресами - в житловому будинку, гаражі, автомобілі та господарській споруді. Всі пожежі були оперативно загашені.

Ще один херсонець постраждав від артилерійського обстрілу. 50-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою доставили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Фото: ДСНС України

Окрім того, під ворожим вогнем опинилося село Комишани, де загорівся житловий будинок. Рятувальники, незважаючи на ризик повторних атак, змогли вчасно ліквідувати вогонь.