Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 4, - ОВА

На жаль, кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла до чотирьох осіб. Підтверджено загибель трьох людей, які зникли безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - пише Лисак.

За словами голова ОВА, серед загиблих:

56-річний лікар;

64-річна співробітниця медичного закладу;

57-річний працівник ветеринарної клініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини", - долав голова Дніпропетровської ОВА.

Нічні удари по Україні 26 травня

Київ

Вночі російські окупати вдались до чергових ударів по території нашої країни. По столиці України ворога запустив крилаті ракети типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників. Наша ППО знищила усі цілі, однак уламки ракет пошкодили дах одного з торгових центрів.

Дніпро

Зокрема ворог також вдарив по Дніпру, внаслідок чого руйнувань зазнали поліклініка й ветеринарна клініка. Через обстріли в місті виникла сильна пожежа, площа якої сягала 1,2 тисячі кв. м. Кількість постраждалих внаслідок удару стрімко зростала.

Станом на ранок 27 травня, Лисак повідомляв про 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

"Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі", - писав голова ОВА.