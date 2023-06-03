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У передмісті Дніпра пролунав вибух

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Субота 03 червня 2023 20:49
У передмісті Дніпра пролунав вибух Ілюстративне фото: У передмісті Дніпра прогримів вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Вибух у передмісті Дніпра прогримів у суботу ввечері, 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Згідно з моніторинговими каналами в Telegram, російські окупанти застосували балістичні ракети.

Наразі офіційної інформації з приводу вибуху не надходило.

Жителів області закликали знаходитися в укриттях

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав жителів області знаходитися в укриттях до кінця тривоги.

"Будьте в безпечних місцях до кінця тривоги", - написав він в Telegram.

При цьому він нагадав, що не можна публікувати у соціальних мережах інформацію щодо вибухів чи "прильотів".

"Памʼятайте, що ворог ретельно моніторить мережу. Тому нічого не публікуйте. Чекайте на офіційну інформацію", - заявив він.

Ситуація у Дніпропетровській області

Російські окупанти регулярно атакують Дніпропетровську область. Зокрема, обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район через його розташування. Нікополь розташований на правому березі Дніпра, тоді як Лівий берег - окупований російськими загарбниками.

Так, нещодавно окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Крім того, 26 травня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинули четверо людей, руйнування отримали поліклініка та ветеринарна клініка.

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