Через обстріл Донецької області загинули два громадяни Азербайджану
Двоє громадян Азербайджану загинули через російський обстріл села Клещеївка Донецької області ввечері 9 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.
Видання повідомляє, що вчора загинули 60-річний Алієв Садиг та його 31-річний син Алієв Джавід, які є уродженцями Масаллінського району Азербайджану.
Вони тимчасово жили в Покровську Донецької області, днями вирушили до Кліщеївки за покупкою великої рогатої худоби. У цей час росіяни обстріляли двір продавця тварин, внаслідок чого господар будинку та громадяни Азербайджану загинули.
Як повідомлялося раніше, у січні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який боровся на боці України з початку повномасштабної війни.
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