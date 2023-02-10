Через обстріл Донецької області загинули два громадяни Азербайджану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report .

Видання повідомляє, що вчора загинули 60-річний Алієв Садиг та його 31-річний син Алієв Джавід, які є уродженцями Масаллінського району Азербайджану.

Вони тимчасово жили в Покровську Донецької області, днями вирушили до Кліщеївки за покупкою великої рогатої худоби. У цей час росіяни обстріляли двір продавця тварин, внаслідок чого господар будинку та громадяни Азербайджану загинули.

Як повідомлялося раніше, у січні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який боровся на боці України з початку повномасштабної війни.

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