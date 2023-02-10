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Окупанти вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область: подробиці

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Донецька область, П'ятниця 10 лютого 2023 09:49
Окупанти вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область: подробиці Фото: окупанти вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. Внаслідок обстрілів є поранені та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, у Слов'янську через удари пошкоджено підприємство та багатоповерхівку, у Новогродівці поранення отримали дві людини, також там зруйновано будинок.

Крім того, внаслідок обстрілів у Костянтинівці пошкоджено промислові приміщення та теплотрасу, а в Кураховому - будівлю підприємства.

На Волноваському напрямі під постійним вогнем знаходиться Вугледар – пошкоджено будинок у Богоявленці.

На Донецькому напрямку пошкоджено 3-поверхівку у Красногорівці. Вночі та вранці сталися обстріли Авдіївки з "Градів". Тим часом внаслідок обстрілів Бахмута поранено троє людей, у Предтечино - один цивільний. Крім того, у Північній Торецькій громаді пошкоджено господарські будівлі та адмінбудівлю.

Також у Соледарській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Парасковіївці та зруйновано три приватні будинки у Васюківці.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області в ніч проти 10 лютого (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли село Кліщіївку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Як повідомлялося, новий наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої продовжуються на Донбасі.

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