Росіяни завдали удару по Куп'янському району: є жертви

Російські війська вранці 24 грудня завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.
Окупанти завдали удару по приватному домоволодінню в селі Подоли.
"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку госпіталізували до лікарні та надають необхідну допомогу", - написав Синегубов.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.
Окрім того, вчора окупанти 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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