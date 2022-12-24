Россияне нанесли удар по Купянскому району: есть жертвы

Российские войска утром 24 декабря нанесли минометный удар по Купянскому району Харьковской области. Вследствие обстрела погиб человек, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь", - написал Синегубов.

Оккупанты нанесли удар по частному домовладение в селе Подолы.

Напомним, сегодня ночью россияне массированно обстреляли районы Днепропетровской области. Враг выпустил по региону более 60 снарядов.

Кроме того, вчера оккупанты 74 раза обстреляли Херсонскую область. Враг бил по гражданской и критической инфраструктуре, вследствие чего есть погибшие и раненые.

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