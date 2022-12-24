Росіяни вчора 74 рази вдарили по Херсону та області: є руйнування та багато жертв

Фото: росіяни вчора 74 рази вдарили по Херсону та області (ВоєнТВ)

Російські війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.