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Росіяни вчора 74 рази вдарили по Херсону та області: є руйнування та багато жертв

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Херсон, Субота 24 грудня 2022 09:22
Росіяни вчора 74 рази вдарили по Херсону та області: є руйнування та багато жертв Фото: росіяни вчора 74 рази вдарили по Херсону та області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

По Херсону та області ворог бив із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Лише по житлових кварталах міста окупанти нанесли 36 ударів. Снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу в Херсонській області російська армія вбила 5 мирних людей, 17 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитину у тяжкому стані", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, ми писали, що російські військові завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один із цивільних отримав несумісні з життям поранення.

Як відомо, влада Херсона рекомендує жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

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