Росіяни завдали удар дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, - ОВА

Атаки РФ по Одеській області

Нагадаємо, в ніч на 7 березня росіяни знову атакували енергетику Одеської області. Зранку в ДТЕК повідомили, що росіяни пошкодили вже шостий енергооб'єкт за півмісяця.

"Уже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних об'єктах ДТЕК в Одеській області. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання", - йшлося в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.