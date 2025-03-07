Россияне нанесли удар дронами по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, - ОВА

Поздно вечером, 7 марта, российские оккупанты снова атаковали Одессу. Под ударом дронов оказалось гражданская и энергетическая инфраструктура города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Враг снова нанес массированный дроновой удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.
Кипер добавил, что в результате атаки есть повреждения и разрушения. В частности, из-за падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС.
"Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Кипер.
Напомним, в ночь на 7 марта россияне вновь атаковали энергетику Одесской области. Утром в ДТЭК сообщили, что россияне повредили уже шестой энергообъект за полмесяца.
"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование", - говорилось в сообщении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.