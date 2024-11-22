Росіяни завдали шість ударів по передмістю Краматорська: є жертва та поранені

Російські війська вдарили шість разів по передмістю Краматорська. Загинула одна людина, є поранені.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За даними голови ОВА, окупанти обстріляли селище Красноторка вранці 22 листопада.
"1 людина загинула і 2 поранено у передмісті Краматорська. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів", - розповів він.
На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюються.
Російські війська постійно атакують населені пункти Донецької області. Окупанти не полишають мети вийти на кордон Донецької та Луганської областей.
Зокрема, загарбники регулярно обстрілюють Краматорськ. Наприклад, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.
А у вересні під час обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей.
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