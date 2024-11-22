Росіяни завдали шість ударів по передмістю Краматорська: є жертва та поранені

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно атакують населені пункти Донецької області. Окупанти не полишають мети вийти на кордон Донецької та Луганської областей.

Зокрема, загарбники регулярно обстрілюють Краматорськ. Наприклад, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.

А у вересні під час обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей.

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