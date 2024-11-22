Россияне нанесли шесть ударов по пригороду Краматорска: есть жертва и раненые

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно атакуют населенные пункты Донецкой области. Оккупанты не оставлют цели выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

В частности, захватчики регулярно обстреливают Краматорск. Например, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области 6 октября. Под удар попала пожарная часть.

А в сентябре во время обстрела Краматорска пострадали пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.