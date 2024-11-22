Россияне нанесли шесть ударов по пригороду Краматорска: есть жертва и раненые

Российские войска ударили шесть раз по пригороду Краматорска. Погиб один человек, есть раненые.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По данным главы ОВА, оккупанты обстреляли поселок Красноторка, расположенный в пригороде Краматорска, утром 22 ноября.
"1 человек погиб и 2 ранены в пригороде Краматорска. По предварительной информации, произошло 6 ударов", - рассказал он.
На месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливаются.
Российские войска постоянно атакуют населенные пункты Донецкой области. Оккупанты не оставлют цели выйти на границу Донецкой и Луганской областей.
В частности, захватчики регулярно обстреливают Краматорск. Например, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области 6 октября. Под удар попала пожарная часть.
А в сентябре во время обстрела Краматорска пострадали пять человек.
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