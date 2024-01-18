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Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову: знищено під'їзд багатоповерхівки (фото)

Архівне фото: Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 18 січня, завдала авіаударів по Оріхову в Запорізькій області. Унаслідок цього постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Близько 13:15 російські терористи завдали 6 авіаударів по місту Оріхів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ворожі бомби влучили в нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/zoda.gov.ua)

"Гори будівельного сміття - все, що залишилося від будинків мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, сімейного щастя", - повідомив очільник області.

Малашко додав, що місця ударів обстежують фахівці. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріли населених пунктів України

Починаючи з вечора 17 січня, російські війська безперервно групами запускали дрони-камікадзе територією України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.

Також окупанти сьогодні вдарили по місту Куп'янськ Харківської області. Одна людина загинула, є поранені.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок цього в мікрорайоні Корабел порушено газопостачання та подачу опалення.

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