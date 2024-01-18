Удари по Чугуєву, Херсону та не тільки. Наслідки масованої атаки РФ по Україні

Починаючи з вечора 17 січня, російські війська не припиняючи групами, запускали дрони-камікадзе по території України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Сили оборони півдня України, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ДСНС України, Telegram Сумської ОВА, Telegram Хмельницької ОВА.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Україну - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Удар по Чугуєву

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Удар припали на Чугуїв.

"Вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній", - розповів голова Харьковської ОВА Олег Синєгубов, додавши, що ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Наслідки обстрілу Чугуєва (t.me/pgo_gov_ua)

Атака на Суми: спалахнули вантажівки

У Сумах рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки. Так, пізно ввечері 17 січня внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БпЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки.

"Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню", - додали в ДСНС України.

Обстріл Херсону

Як зазначили в Силах оборони півдня України, ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонсьої області.

"Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пожежа на фермі під Павлоградом

У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства.

"Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох - побиті дахи", - розповів про наслідки атаки голова ОВА Сергій Лисак.

Ушкодження складів через роботу ППО в Миколаївській області

Без наслідків не обійшлося і в Миколаївській області.

Як зазначив голова ОВА Віталій Кім, вночі, 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства.

"Постраждалих немає", - констатував він.

Робота ППО

Загалом окупанти атакували Україну 33 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

"Основні напрямки удару - південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів - не досягли своїх цілей", - розповіли у Повітряних силах.

Зокрема, ППО працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Цього разу основна бойова робота тривала на Миколаївщині.

Тут підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 8 БпЛА типу "Shahed-131/136", ще один - у Херсонській області", - додали у Силах оборони півдня України.

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники. Крім того, вибухи лунали в Сумах.

"За підсумками протиповітряних боїв вчора ввечері та вночі (з 17 на 18 січня) силами ППО області було знищено 6 ворожих БПЛА типу "Шахед", - розповіли у Сумській ОВА.

Також сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в Хмельницькій області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed".

"Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає", - йдеться у повідомленні ОВА.