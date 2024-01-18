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Россияне нанесли шесть авиаударов по Орехову: уничтожен подъезд многоэтажки (фото)

Архивное фото: Россияне нанесли шесть авиаударов по Орехову (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 18 января, нанесла авиаудары по Орехову в Запорожской области. В результате этого пострадала многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по городу Орехов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/zoda.gov.ua)

"Горы строительного мусора - все, что осталось от домов мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья", - сообщил глава области.

Малашко добавил, что места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Начиная с вечера 17 января, российские войска непрерывно группами запускали дроны-камикадзе по территории Украины и ударили ракетами по Харьковской области. Большинство целей удалось сбить, но не обошлось и без последствий - есть жертва и раненые.

Также оккупанты сегодня ударили по городу Купянск Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате в микрорайоне Корабел нарушены газоснабжение и подача отопления.

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