Росіяни завдали шість авіаударів по Бериславському району: загинула жінка
Російська армія сьогодні, 23 січня, завдала шість авіаударів по Бериславському району Херсонської області. Унаслідок цього загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Весь день російська авіація б'є по Херсонській області. Увечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб", - йдеться в заяві.
За словами очільника області, один із "прильотів" припав на житловий будинок у селі Шляхове.
Фото: Шляхове (deepstatemap.live)
"Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, 1963 року народження", - додав Прокудін.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Сьогодні російські окупанти щойно вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. В результаті ворожої атаки постраждала місцева жителька.
Також Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.
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