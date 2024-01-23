Росіяни завдали шість авіаударів по Бериславському району: загинула жінка

Російська армія сьогодні, 23 січня, завдала шість авіаударів по Бериславському району Херсонської області. Унаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Весь день російська авіація б'є по Херсонській області. Увечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб", - йдеться в заяві.

За словами очільника області, один із "прильотів" припав на житловий будинок у селі Шляхове.

Фото: Шляхове (deepstatemap.live)

"Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, 1963 року народження", - додав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Сьогодні російські окупанти щойно вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. В результаті ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Також Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.