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Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району: погибла женщина

Бериславский район, Вторник 23 января 2024 22:19
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Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району: погибла женщина Архивное фото: Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 23 января, нанесла шесть авиаударов по Бериславскому району Херсонской области. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Весь день российская авиация бьет по Херсонской области. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб", - говорится в заявлении.

По словам главы области, один из "прилетов" пришелся на жилой дом в селе Шляховое.

Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району: погибла женщина

Фото: Шляховое (deepstatemap.live)

"Во время спасательной операции из-под завалов достали тело погибшей женщины, 1963 года рождения", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Сегодня российские оккупанты только в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Также Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.

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