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Росіяни вкотре обстріляли Херсон: постраждала жінка

Херсон, Вівторок 23 січня 2024 17:37
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Росіяни вкотре обстріляли Херсон: постраждала жінка Фото: росіяни обстріляли Херсон (t.me dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти щойно вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. В результаті ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

"Росіяни вкотре за день бʼють по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждала 29-річна жінка", - наголосили в адміністрації.

За даними ОВА, жінку доправили до лікарні, де діагностували вибухову травму та поранення руки. Наразі потерпілій надають меддопомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.

Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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