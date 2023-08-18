Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Вдень 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко.
Варто зазначити, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
Фото: наслідки ракетного удару по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)
Оновлено 13:42
Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Також незначні ушкодження отримали два заклади освіти.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Фото: facebook.com/anatoliikurtiev
Обстріли Запорізької області
Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти в Запорізькій області. Так, 15 серпня внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.
Того ж дня російські окупанти випустили чотири ракети по Запорізькому району. Через ворожу атаку жінка отримала легкі травми.
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