Росіяни із ЗРК С-300 обстріляли село під Запоріжжям: є загиблі та поранена

Російські війська за останню добу продовжували обстрілювати населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Запорізькій області .

Жертви обстрілів

Під збройним натиском армії РФ опинилися жителі села Степне Запорізького району.

Зазначається, що окупанти обстріляли ракетами ЗРК С-300 житлові будинки. Внаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік.

"Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого", - пише поліція.

Що ще відомо про удари РФ по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти атакували 24 населених пункти Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Фото: Наслідки ударів РФ (zp.npu.gov.ua)

Влучання зафіксовані в Степному Запорізького району, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному, Новодарівці, Новоандріївці, Левадному, Верхній Терсі, Білогір’ї, Полтавці, Темирівці, Щербаках, Малинівці, Гуляйпільському, Чарівному, Ольгівському Пологівського району, Степногірську, Малих Щербаках, Кам’янському, П’ятихатках, Степовому, Павлівці, Лук'янівці, Плавнях Василівського району.

Сьогодні вже повідомлялось, що російські окупанти зранку випустили чотири ракети по Запорізькому району. Через ворожу атаку жінка отримала легкі травми.

Нічний обстріл України

Сьогодні після 4:00 росіяни завдали ракетного удару по мирних містах України. Під атакою, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку росіяни поцілили по промисловому підприємству, через що загинули троє людей, ще троє постраждали. У Львівській області через атаку отримали поранення 19 осіб, а у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому сили ППО збили 16 із 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.