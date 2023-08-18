Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал Малашко.

Стоит отметить, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в Запорожской области.

Фото: последствия ракетного удара по Запорожью (t.me/zoda_gov_ru)

Обновлено 13:42

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Также незначительные повреждения получили два учебных заведения.

Информация о пострадавших не поступала.

Фото: facebook.com/anatoliikurtiev

Обстрелы Запорожской области

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Запорожской области. Так, 15 августа в результате ракетного удара погибли два человека, еще один получил ранения.

В тот же день российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки женщина получила легкие травмы.