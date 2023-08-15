Росія випустила чотири ракети по Запорізькому району, є постраждала

Російські окупанти зранку випустили чотири ракети по Запорізькому району. Через ворожу атаку жінка отримала легкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка .

Від вибухової хвилі внаслідок атаки постраждала місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Там вибито близько 90% вікон, також пошкоджено дах, двері та шибки.

Легкі травми отримала жінка, їй оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Зазначається, що всі рішення щодо запровадження змішаної форми навчання будуть приймати з огляду на ситуацію після завершення обстежень укриттів.

Нічний обстріл України

Сьогодні після 4:00 росіяни завдали ракетного удару по мирних містах України. Під атакою, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку росіяни поцілили по промисловому підприємству, через що загинули троє людей, ще троє постраждали.

У Львівській області через атаку отримали поранення 19 осіб, а у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому сили ППО збили 16 із 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими окупанти атакували України, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.

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