Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко.

Варто зазначити, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Фото: наслідки ракетного удару по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Оновлено 13:42

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Також незначні ушкодження отримали два заклади освіти.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Фото: facebook.com/anatoliikurtiev

Обстріли Запорізької області

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти в Запорізькій області. Так, 15 серпня внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.

Того ж дня російські окупанти випустили чотири ракети по Запорізькому району. Через ворожу атаку жінка отримала легкі травми.