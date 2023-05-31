Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждали приватні будинки

Російські війська сьогодні, 31 травня, завдали ракетного удару по Слов'янську у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха .

"Останній вечір весни у Словʼянську видався неспокійним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбулось влучання ворожої ракети по окраїнах міста в мкр-ні Черевківка.

"На щастя - без жертв. Постраждали декілька приватних будинків", - додав Лях.

Ситуація у Слов'янську

Слов'янськ розташований на півночі Донецької області. Після російського вторгнення 2022 року армія РФ змогла захопити Ізюм у Харківській області, Лиман на Донеччині та частину Святогірська. Окупанти підійшли до Слов'янська на досить близьку відстань і влітку регулярно завдавали ударів з артилерії по центру Слов'янська.

Після осіннього наступу ЗСУ загроза оточення Слов'янська зникла, місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км. Попри це росіяни обстрілюють місто з ракет С-300.