Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждали приватні будинки
Російські війська сьогодні, 31 травня, завдали ракетного удару по Слов'янську у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
"Останній вечір весни у Словʼянську видався неспокійним", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відбулось влучання ворожої ракети по окраїнах міста в мкр-ні Черевківка.
"На щастя - без жертв. Постраждали декілька приватних будинків", - додав Лях.
Ситуація у Слов'янську
Слов'янськ розташований на півночі Донецької області. Після російського вторгнення 2022 року армія РФ змогла захопити Ізюм у Харківській області, Лиман на Донеччині та частину Святогірська. Окупанти підійшли до Слов'янська на досить близьку відстань і влітку регулярно завдавали ударів з артилерії по центру Слов'янська.
Після осіннього наступу ЗСУ загроза оточення Слов'янська зникла, місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км. Попри це росіяни обстрілюють місто з ракет С-300.
Нагадаємо, що російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, загинула літня жінка.
Також ми повідомляли, що 5 травня окупанти обстріляли заводи у Слов'янську та Краматорську.
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