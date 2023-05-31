Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: пострадали частные дома

Российские войска сегодня, 31 мая, нанесли ракетный удар по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха .

"Последний вечер весны в Славянске выдался неспокойным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло попадание вражеской ракеты по окраинам города в мкр-не Черевковка.

"К счастью - без жертв. Пострадали несколько частных домов", - добавил Лях.

Ситуация в Славянске

Славянск расположен на севере Донецкой области. После российского вторжения в 2022 году армия РФ смогла захватить Изюм в Харьковской области, Лиман в Донецкой области и часть Святогорска. Оккупанты подошли к Славянску на достаточно близкое расстояние и летом регулярно наносили удары из артиллерии по центру Славянска.

После осеннего наступления ВСУ угроза окружения Славянска исчезла, город фактически стал тыловым, до линии фронта около 30 км. Несмотря на это россияне обстреливают город из ракет С-300.