ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждала пенсіонерка

Новость на русском →
Слов'янськ, Четвер 11 травня 2023 11:17
Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждала пенсіонерка Фото: РФ вдарила ракетою по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, постраждала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.

У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня у районі Краматорська Донецької області пролунали вибухи, після цього була оголошена повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що 5 травня окупанти обстріляли заводи у Слов'янську та Краматорську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ракетный удар
NEWS
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії