Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждала пенсіонерка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.

У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.