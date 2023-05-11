Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: пострадавшая женщина скончалась в больнице
Российские войска утром 11 мая обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетного удара частный дом полностью разрушен, пострадала пожилая женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, россияне выпустили ракету С-300, которая попала в частный дом. На месте попадания возник пожар. Кроме того, из-за ракетного удара повреждены две многоэтажки на улице Светлодарской, другие частные дома и автомобили.
В сети сообщают, что в результате российской атаки пострадала пенсионерка. Ей оказывают медицинскую помощь.
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ГСЧС сообщила, что жительница Славянска, получившая ранения, скончалась в больнице.
Спасатели ликвидировали пожар на месте ракетного удара. Повреждены 2 многоэтажки, 5 частных домов и гражданские автомобили.
Фото: в Славянске из-за ракетного удара погибла женщина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, в ночь на 11 мая в районе Краматорска Донецкой области прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.
Также мы сообщали, что 5 мая оккупанты обстреляли заводы в Славянске и Краматорске.
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