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Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: пострадавшая женщина скончалась в больнице

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Славянск, Четверг 11 мая 2023 11:17
Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: пострадавшая женщина скончалась в больнице Фото: РФ ударила ракетой по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 11 мая обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетного удара частный дом полностью разрушен, пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, россияне выпустили ракету С-300, которая попала в частный дом. На месте попадания возник пожар. Кроме того, из-за ракетного удара повреждены две многоэтажки на улице Светлодарской, другие частные дома и автомобили.

В сети сообщают, что в результате российской атаки пострадала пенсионерка. Ей оказывают медицинскую помощь.

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ГСЧС сообщила, что жительница Славянска, получившая ранения, скончалась в больнице.

Спасатели ликвидировали пожар на месте ракетного удара. Повреждены 2 многоэтажки, 5 частных домов и гражданские автомобили.

Фото: в Славянске из-за ракетного удара погибла женщина (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в ночь на 11 мая в районе Краматорска Донецкой области прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что 5 мая оккупанты обстреляли заводы в Славянске и Краматорске.

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Донецкая область ракетный удар
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