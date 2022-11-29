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Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську: що відомо

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Слов'янськ, Вівторок 29 листопада 2022 17:20
Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську: що відомо Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 29 листопада, російські військові обстріляли Слов'янськ (Донецька область). Розмір пошкоджень наразі з‘ясовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"На жаль, місто знов обстріляли. Попередньо - ракети С-300", - йдеться у заяві.

Вадим Лях повідомив, що росіяни атакували два мікрорайони міста, а саме "Хімік" та "Лісний".

"На щастя, обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень наразі з‘ясовується", - додав очільник міста.

Оновлено 18:37

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти використали С-300, щоб вдарити по місту.

"Пошкоджено декілька будівель. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські військові атакували Слов'янськ (Донецька область). Обсяг руйнувань вже встановлюється.

У вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, обравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Граду", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

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