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Російські військові обстріляли Слов’янськ: подробиці

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Слов’янськ, Четвер 24 листопада 2022 17:08
Російські військові обстріляли Слов’янськ: подробиці Фото: Російські військові обстріляли Слов’янськ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 24 листопада, російські військові атакували Слов'янськ (Донецька область). Обсяг руйнувань вже встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"На жаль, після тривалої перерви місто знов обстріляли. Обійшлося без жертв", - заявив Лях.

За його словами, обсяг руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється.

"Також у Слов'янську знову зникла електрика", - заявив очільник міста.

Він запевнив, що відповідні служби працюють над її поновленням. У громаді відкрито "Пункти незламності". Місце розташування можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські військові атакували Торецьк (Донецька область). Внаслідок обстрілу було зруйновано дитячий садочок.

Також українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 23 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.

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