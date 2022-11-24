Російські військові обстріляли Слов’янськ: подробиці
У четвер, 24 листопада, російські військові атакували Слов'янськ (Донецька область). Обсяг руйнувань вже встановлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
"На жаль, після тривалої перерви місто знов обстріляли. Обійшлося без жертв", - заявив Лях.
За його словами, обсяг руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється.
"Також у Слов'янську знову зникла електрика", - заявив очільник міста.
Він запевнив, що відповідні служби працюють над її поновленням. У громаді відкрито "Пункти незламності". Місце розташування можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію.
Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські військові атакували Торецьк (Донецька область). Внаслідок обстрілу було зруйновано дитячий садочок.
Також українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 23 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.
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