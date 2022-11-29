Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана: є жертва та поранені

У вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, вибравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Града", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область) . На той момент там точилися бої. На момент звільнення міста в районі Лимана вже було звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки . Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.

За його словами, їм надається необхідна медична допомога.

"Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 - поранені", - розповів він.

Як повідомлялося, 7 листопада, вже після визволення міста від окупантів, через обстріл Лимана (Донецька область) було пошкоджено будівлю ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.