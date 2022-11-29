ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана: є жертва та поранені

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 29 листопада 2022 14:14
Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана: є жертва та поранені Фото: Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, вибравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Града", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 - поранені", - розповів він.

За його словами, їм надається необхідна медична допомога.

Звільнення Лимана

1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область). На той момент там точилися бої. На момент звільнення міста в районі Лимана вже було звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.

Як повідомлялося, 7 листопада, вже після визволення міста від окупантів, через обстріл Лимана (Донецька область) було пошкоджено будівлю ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Обстріл
NEWS
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії