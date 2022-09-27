Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську (фото)

У вівторок, 27 вересня, росіяни атакували ракетами Краматорськ та Слов'янськ (Донецька область). Жертв внаслідок обстрілу немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.
"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вулицям Рилєєва та Валківській", - заявив очільник Слов'янська Вадим Лях.
Внаслідок атаки росіян по Краматорську, постраждала промислова зону міста.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.
Також, вчора росіяни вдень обстріляли центр Слов’янська. Внаслідок обстрілу постраждало декілька будинків.
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