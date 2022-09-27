Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (фото)

Во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.
"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по улицам Рылеева и Валковской", - заявил глава Славянская Вадим Лях.
В результате атаки россиян по Краматорску, пострадала промышленная зона города.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.
Также вчера россияне днем обстреляли центр Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.
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