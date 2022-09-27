Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (фото)

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)

Во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по улицам Рылеева и Валковской", - заявил глава Славянская Вадим Лях. В результате атаки россиян по Краматорску, пострадала промышленная зона города.