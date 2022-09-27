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Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (фото)

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Украина, Вторник 27 сентября 2022 17:52
Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (фото) Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по улицам Рылеева и Валковской", - заявил глава Славянская Вадим Лях.

В результате атаки россиян по Краматорску, пострадала промышленная зона города.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.

Также вчера россияне днем обстреляли центр Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.

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