Росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі: пошкоджені судна, загинули сирійці

Балістичною ракетою пошкоджено судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини - громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому - 24 роки. За словами Кулеби, ще двоє людей отримали поранення: українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.



Фото: РФ пошкодила судно в порту Одеси (t.me/OleksiiKuleba)



Віцепрем'єр додав, що також було пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголосив Кулеба.

Оновлено о 9:13

Як уточнила прокуратура, удар був близько 20:17 11 березня, попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинули четверо іноземних громадян - члени екіпажу, ще один член екіпажу та співробітник порту отримали поранення, їх доставлено до лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).