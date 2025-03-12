Россияне нанесли ракетный удар по порту в Одессе: повреждены суда, погибли сирийцы

Российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе вечером 11 марта. Повреждены суда и инфраструктура, погибли иностранцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.
Баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.
В результате российской атаки погибли четыре человека - граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему - 24 года. По словам Кулебы, еще два человека получили ранения: украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.
Фото: РФ повредила судно в порту Одессы (t.me/OleksiiKuleba)
Вице-премьер добавил, что также было повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.
"Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", - подчеркнул Кулеба.
Обновлено в 9:13
Как уточнила прокуратура, удар был около 20:17 11 марта, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М". В результате атаки погибли четверо иностранных граждан - члены экипажа, еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения, доставлены в больницу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В ночь на 12 марта российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Попадания дронов были зафиксированы в Сумах и Харькове.
Также российские беспилотники атаковали Днепр. Произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры. По состоянию на утро спасатели тушат одно возгорание.
Кроме того, армия РФ нанесла двойной удар баллистикой по Кривому Рогу. Было попадание в объект гражданской инфраструктуры. По состоянию на 9:00 известно о жертве и пяти пострадавших. Один из раненых в тяжелом состоянии.
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