Росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району

Удар ракетою

За словами очільника області, росіяни вдарили ракетою по Криворізькому району.

"Обійшлося без загиблих і постраждалих", - йдеться в заяві.

Куди ще били окупанти

Лисак повідомив, що Нікопольський район росіяни тричі обстріляли з артилерії. Також ворог направив туди 4 дрони-камікадзе.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"У Нікополі загорілися два приватні будинки. Обидві пожежі загасили. Один будинок знищено. Ще 5 - пошкоджено. Побиті і лінія електропередач, і газопровід", - повідомив він.

У Марганецькій громаді горить дачний будинок. Рятувальники гасять вогонь.

Удари по Дніпропетровській області

Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області з різних видів озброєння.

Сьогодні повідомлялося, що в Кривому Розі було чути вибух під час повітряної тривоги в регіоні через загрозу ракетного удару з боку російських загарбників.

Пізніше ДСНС України заявила, що росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.