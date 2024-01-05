Росіяни обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок

Російські військові сьогодні, 5 січня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичаних ситуацій.

"Дніпропетровщина. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Нікополі. Сьогодні армія рф вчергове атакувала місто дронами-камікадзе", - повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, унаслідок падіння одного з ударних БпЛА відбулось руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м.

Станом на зараз пожежу на місці "прильоту" вже ліквідовано.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора також повідомлялось, що росіяни вдарили по Нікополю. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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