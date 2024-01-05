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Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району

Архивное фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 5 января, ракетами и артиллерией обстреливала населенные пункты Днепропетровской области. Пострадали частные дома и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Удар ракетой

По словам главы области, россияне ударили ракетой по Криворожскому району. 

"Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в заявлении.

Куда еще били оккупанты

Лысак сообщил, что Никопольский район россияне трижды обстреляли из артиллерии. Также враг направил туда 4 дрона-камикадзе.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

"В Никополе загорелись два частных дома. Оба пожара потушили. Один дом уничтожен. Еще 5 - повреждены. Побиты и линия электропередач, и газопровод", - сообщил он.

В Марганецкой громаде горит дачный дом. Спасатели тушат огонь.

Удары по Днепропетровской области

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области из различных видов вооружения.

Сегодня сообщалось, что в Кривом Роге был слышен взрыв во время воздушной тревоги в регионе из-за угрозы ракетного удара со стороны российских захватчиков.

Позже ГСЧС Украины заявила, что россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Во время вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой дом.

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