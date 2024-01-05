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У Кривому Розі повідомляють про вибух під час привоги

Кривий Ріг, П'ятниця 05 січня 2024 16:51
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У Кривому Розі повідомляють про вибух під час привоги Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі сьогодні вдень, 5 січня, було чути вибух під час повітряної тривоги в регіоні через загрозу ракетного удару с боку російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Сигнал про загрозу повітряної атаки зазвучав у місті близько 16:20. Через деякий час у місті було чути вибух.

"Підписники повідомляють, що чули вибух", - йдеться в повідомленні Тг-каналу "Свої. Кривий Ріг".

"Звуки, схожі на вибух, чутно у місті!" - пише місцеве видання "Рудана" о 16:35.

Зауважимо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ публікували попередження про загрозу використання російськими окупантами балістичного озброєння для ударів по цьому регіону.

"Увага! Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області загроза застосування балістичного озброєння! З південного напрямку", - йшлося в повідомленні.

Вже о 16:47 військові заявили про відбій такої загрози.

Також в мережі висловлюють припущення, що звуки вибуху можуть бути пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки.

Офіційні особи поки не уточнюють дані щодо ситуації.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти практично щодня завдають по території України ракетних ударів, використовуючи різні типи цього озброєння.

Так, учора, 4 січня, вибух пролунав у Кривому Розі під час повітряної тривоги, в районі міста працювала ППО.

Під атакою, зокрема, перебував Кропивницький. Там внаслідок російського обстрілу було пошкоджено кілька енергооб'єктів. Також є поранені. При цьому вибухи вочра після пуску російської ракети також чули жителі Полтави та Миргорода.

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